О чем говорили на попечительском совете Челябинского театра оперы и балета

Анонсировали премьеры и продолжение всероссийского фестиваля



В Челябинске состоялось заседание попечительского совета Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки. В нем принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. На мероприятии подвели итоги работы театра в 2024 году и обсудили планы на текущий год.

Открывая заседание, глава региона Алексей Текслер поблагодарил председателя попечительского совета Андрея Комарова и всех собравшихся за внимание к деятельности главного театра Челябинской области. Губернатор отметил значительные достижения учреждения культуры в прошедшем году. С успехом прошли концерты юбилейного XV Международного фестиваля «В честь Екатерины Максимовой», репертуар театра пополнился новыми постановками, такими как балет «Мата Хари», обновленная версия «Щелкунчика» и премьера балета-водевиля «Гусарская баллада», которые получили высокую оценку зрителей и критиков.





В 2025 году театр представит четыре премьеры: оперу «Пётр Первый», балет-оперу «Кармен», оперу «Лакме» и мюзикл «Мэри Поппинс». Особо была отмечена реализация нового оригинального проекта — Фестиваля мировых премьер музыкальных театров России, в рамках которого на челябинской сцене выступили коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Хабаровска и Екатеринбурга. Этот проект станет ежегодной традицией.

Алексей Текслер подчеркнул, что театр не останавливается в своем развитии, повышает профессиональную планку и стремится к новым вершинам.

«Наши артисты успешно выступали на профессиональных конкурсах и фестивалях, в том числе на сцене Кремлевского дворца. Многие сотрудники театра были удостоены высоких государственных наград, в том числе руководитель театра Владимир Александрович Досаев, награжденный медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор также отметил, что в следующем году будет отмечаться десятилетие работы попечительского совета, и итоги его деятельности будут подведены в масштабном формате.

«Те достижения, которые мы видим сегодня, это во многом результат работы попечительского совета. Поддерживая театр, вы вносите неоценимый вклад в развитие культуры в Челябинской области, и я убежден, в развитие культуры нашей страны», — сказал Алексей Текслер.

После заседания состоялся вечер памяти в честь 73-летия со дня рождения легендарного промышленника и благотворителя Александра Фёдорова, внесшего неоценимый вклад в развитие Челябинской области. Алексей Текслер отметил, что многие социальные и культурные проекты, начатые при его участии, продолжают успешно развиваться и сегодня.

Вместе с Андреем Комаровым Александр Федоров заложил замечательную традицию — ежегодное присуждение грантов лучшим артистам и сотрудникам театра. Два года назад грантам было присвоено имя Александра Федорова. В этом году наград удостоены 13 работников театра.