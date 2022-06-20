О быте нагайбаков Челябинской области рассказали в детективах

Автор книг, местный журналист, мечтает снять фильм о своем народе

Настоящий деревенский детектив разыгрывается на страницах книг Ольги Теряковой из села Фершампенуаз. В путаницу кровавых разборок, краж и взаимоотношений селян автор вплетает не только историю родного Нагайбакского района, но и культуру, быт и менталитет местных жителей — нагайбаков. О цикле, посвященному Году нематериального наследия и культуры народов, корреспондент Первого областного информагентства пообщалась с автором.

Прежде чем рассказывать о литературных произведениях, посвященных жизни нагайбаков, следует сделать экскурс в историю.

Откуда возникли нагайбаки?

Нагайбаки в Челябинской области — малая народность, проживающая преимущественно на юге области, в Нагайбакском районе. Некоторая часть представителей народа живет и в Чебаркульском районе. До сих пор ведутся споры о происхождении нагайбаков.





Существуют три наиболее распространенные версии. Первая — нагайбаки произошли от татар. Согласно некоторым историческим документам, после взятия Казани в XVI веке часть татар была добровольно или насильно крещена, а после перемещена в Уфимскую губернию. В 1736 году нагайбаки, подавившие восстание башкир, получили от императрицы Анны Иоанновны награду в виде освобождения от налога (ясака) и возможность стать казаками — защитниками рубежей Российской империи. Новоявленных казаков направили в южные территории нынешних Оренбургской и Челябинской областей.

Вторую версию связывают с ногайской царицей Сююмбике, которую выдали замуж за казанского хана. По дороге ее сопровождали ногайские джигиты, потомки которых потом приняли православие, и в качестве казаков были направлены на границу Южного Урала.





Третья версия о происхождении нагайбаков — это результат тесного соприкосновения татар, башкир, арабов, киргизов, турок на территории Башкирии. Смешение этнографических групп переросло в нагайбакское войско.

Кто они — современные нагайбаки?

Ольга Терякова, автор литературных художественных произведений, действие которых разворачивается в Нагайбакском районе, считает себя русской. Ее мама была нагайбачкой лишь наполовину. Но Ольга, воспитанная среди кряшенов (так еще называют эту малую народность), впоследствии вышла замуж за настоящего нагайбака Сергея Терякова и теперь знает о традициях не меньше представителей народности. Этому способствует и профессия Ольги: 30 лет она работает в редакции местной газеты и уже 16 лет ее возглавляет.





Нагайбаки стараются чтить свои традиции, следят за чистотой родного языка (нагайбакский говор казанского диалекта татарского языка. — Прим. авт.), воссоздают старинные обряды, танцы и песни. Делается все это в основном в рамках работы культурных объединений и проектов. Но определенная доля семейного кланового сохранения исторической идентичности всегда присутствует. Так, ИА «Первое областное» уже рассказывало, как в православный праздник Покров нагайбаки готовят пирожки по своему уникальному рецепту.

К нагайбакам повышенное внимание было всегда. Особенно оно усилилось в последние десятилетия. Исследователи посвящают народности свои работы, кандидатские диссертации, о них снимают документальные фильмы и создают образовательные проекты.





Художественных книг о нагайбаках до настоящего времени не было. Недавно Ольга выпустила свою вторую книгу. Она называется «Балканы. Тайна Мидхарской россыпи». Действие разворачивается на прииске, что расположен в 30 км от Фершампенуаза возле поселка Балканы. Первую книгу «Сарашлы — золотая долина» Ольга написала в 2006 году и посвятила ее селу Остроленка, которое нагайбаки называют Сарашлы.

Детектив по-нагайбакски от местного журналиста

«Обе книги у меня — это переплетение истории и даже эпох, несколько сюжетных линий, которые потом складываются в единую картину. Главные герои — жители нашего района, но имена и фамилии я, конечно же, меняю. Когда задумываешь книгу, ты совершенно не знаешь, как все повернется. Но покой ты уже точно теряешь, и все мысли начинают кружиться вокруг истории. Пока книга готовилась к печати, умерла от коронавируса мама, поэтому книгу я посвятила ей.

Во второй книге главная героиня Дуняша, это моя бабушка. В детстве я была болезненным ребенком, и за мной часто ухаживала бабушка. Она-то мне и рассказывала давние истории — видимо, вместо сказок. Часть из них я запомнила. Например, в Балканах в начале 20 века действительно зарезали все семью: мать, ее троих детей, а потом и главу семейства. Их могилы до сих пор есть на местном кладбище. Бабушка, нагайбачка, тогда была ребенком, по-русски не понимала, но впечатления детства остались у нее на всю жизнь. Эту историю я и взяла за основу сюжета второй книги», — рассказывает Ольга.

Книга повествует не только о страшном убийстве, весть о котором разлетелась по всему Верхнеуральскому уезду, но и рассказывает историю знаменитого в те времена Балканского золотоносного прииска. О том, кто работал на прииске, каким каторжным был труд золотоискателя, о держателях золотоносной жилы — династии Рамеевых и том, кто же все-таки убил неповинных детей и их родителей, — в книге про Балканы.

«В своих книгах я не претендую на историческую достоверность, но старалась сохранить легенды и особенности нашего края. Так, пришлось провести некоторое время в архивах Оренбурга, где задокументированы события, связанные с Оренбургским казачьим войском, в состав которого входили местные нагайбакские казаки»,





— комментирует Ольга.

«А первая книга посвящена гражданской войне, но в ней целых пять исторических линий, в том числе и про путешествие царицы Сююмбике в сопровождении ногайцев. Также я старалась использовать много нагайбакских поговорок. Это наша национальная традиция — каждое наблюдение в жизни облачить в хитрую игру слов. Читатель это заметит», — поясняет автор.

В книгах не только про поговорки — здесь ярко описаны менталитет народа в его любви к земле, родному краю и трудолюбии, проведение обрядов, кухня.

Печатные версии издания практически все разобрали жители района, для которых книга о родном селе — местная реликвия. Пока Ольга Терякова планирует разместить свои издания на электронных площадках, ведь печатные расходы нужно понести враз, а окупается книга месяцами.

Еще в мечтах у Ольги — экранизировать свой второй детектив. Эту историю она считает более завершенной. Но пока история о нагайбаках не нашла своего режиссера или продюсера. И даже в том печатном виде, что она есть, — нагайбакский детектив — это целый кладезь, где сохранилось наследие этого народа.