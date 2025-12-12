Ныряющий циклон принесет снегопады в Челябинскую область 13 и 14 декабря

С ним в регион вернется теплая погода

В выходные дни, 13 и 14 декабря, в Челябинской области температура воздуха поднимется почти до нуля. Но вместе с волной тепла в регион вернутся снегопады и метели, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Ныряющий циклон обогнет Уральский хребет с юга и накроет Челябинскую область снегопадами и метелями. В субботу снег пойдет небольшой, в воскресенье усилится и задержится до понедельника. Температурный фон ожидается выше нормы на 4—6°С»,— рассказали синоптики.

В Челябинске градусники покажут этой ночью от −7 до −9°C, днем −3…−5°C. Преимущественно пасмурно, пройдет небольшой снег. Ветер южный, от 4 до 9 метров в секунду.

В регионе температура предстоящей ночью опустится от −6 до −11°C, на юге еще ниже, −10…−15°C. Может похолодать и до −18°C. Днем ожидается от −2 до −7°C, в южных районах будет около −10°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На крайнем западе пройдут умеренные осадки. Утром гололед. Ветер южный, 4—9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В воскресенье, 14 декабря, в столице Южного Урала будет снежно. Градусники покажут −2…−4°C. Ветер сохранится южным и немного усилится.

В Челябинской области также ожидается непогода: снегопады, метели, усиление ветра. На дорогах вероятны снежные заносы. Но тепло — около −2…−7°C.