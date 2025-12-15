Нязепетровск вышел в полуфинал всероссийского конкурса въездных стел

В народном голосовании город сейчас в тройке лидеров

Город Нязепетровск вышел в полуфинал II Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Теперь его проект въездной стелы борется за место в финале в категории «Малые города и поселки».

Победитель конкурса получит сертификат на установку новой стелы или входной группы. Общий призовой фонд составляет 2 миллиона рублей.

Нязепетровск сейчас находится на третьем месте — за него отдали голоса 4,5 тысячи человек. Его немного опережает поселок Кизнер из Удмуртии — около 5 тысяч проголосовавших. В лидеры выбился Сухой Лог из Свердловской области — чуть более 6 тысяч.

Полуфинальное голосование завершится в 10:00 среды, 17 декабря. Поддержать проект Нязепетровска могут все желающие на официальной платформе конкурса.

Победа в конкурсе позволит городу не только получить новые архитектурные объекты, но и привлечь внимание к своему культурному и туристическому потенциалу.

Ранее в Нязепетровске восстановили двухэтажное здание правления XIX века.

В прошлом году въездную стелу города Сатки признали лучшей в России.