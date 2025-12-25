Нязепетровск и Сатка вышли в финал Всероссийского конкурса въездных стел и групп

Голосование продлится до 28 декабря

Нязепетровск и Сатка вышли в финал II Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Города набрали большее количество голосов в разных номинациях, сообщает пресс-служба регионального МинЖКХ.

Нязепетровск борется в номинации проектных решений «Въездные стелы» среди малых городов и поселков. Он набрал почти 8,5 тысячи голосов, но лидирующую строчку пока занимает город Курчатов — там более 13,5 тысячи.

Сатка же представляет свою реализованную входную группу в той же категории. Город занимает третье место — четыре тысячи голосов.

К слову, в конкурсе участвовали и другие города Челябинской области. В полуфинал конкурса вышли Миасс, Южноуральск и поселок Зюраткуль. А за лучшую въездную стелу боролся поселок Янгельский. Ему не хватило всего сто голосов до финала.

Голосование продлится до 28 декабря. Победителей объявят уже на следующий день. Главный приз в категории реализованных проектов и проектных решений — сертификат на миллион рублей на установку новой въездной стелы или группы. А победитель номинации «Входная группа общественного пространства» получит сертификат на разработку нового проекта.

Конкурс проводится в рамках национальных проектов «Туризм и гостеприимство» и «Инфраструктура для жизни».