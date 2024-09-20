«Нужны новые победы». Алексей Текслер обратился со словами благодарности к южноуральцам

«Для меня это прежде всего оценка положительных изменений!»

После вступления в должность губернатора Алексей Текслер обратился с торжественной речью к южноуральцам. Он поблагодарил не только земляков, но и соседей за доверие.



«Я хочу сказать слова благодарности жителям Челябинской области, которые уже во второй раз оказали мне высочайшее доверие, избрав на должность губернатора региона. И дело не только в высоком проценте и рекордном количестве голосов жителей Южного Урала, отданных на выборах губернатора. Для меня это прежде всего оценка положительных изменений, которые происходят в регионе и которые отмечают люди. Несмотря ни на что мы развивались, двигались вперед, вместе со всей страной отстаивали государственный суверенитет, защищали наших земляков», — начал губернатор.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области



Алексей Текслер поблагодарил членов своей семьи.

«Для меня, для моей семьи возвращение в регион пять лет назад и возможность проявить себя на моей малой родине — это и очень личная история. Я бесконечно благодарен семье за поддержку, моей любимой супруге Ирине, которая также посвятила себя служению людям, моим родителям, родным и близким, друзьям, которые поддерживают меня»,— сказал глава региона.





Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

«Поддержка земляков. Я ее ощущаю, когда общаюсь с людьми в поездках по региону, на предприятиях или просто встречая на улице, отвечая на вопросы, когда люди просят сделать совместную фотографию или пожать руку, когда вижу обратную связь в социальных сетях. Это отношение для меня — самая главная оценка и награда».

Губернатор заметил, что, несмотря на большую проделанную работу в регионе, еще многое нужно сделать.

«Я отдаю отчет в том, что, несмотря ни на какие результаты первого срока, еще многое нужно сделать. Прошлые победы завтра работать уже не будут. Нужны новые победы. И не сомневаюсь, что при поддержке моих земляков они обязательно будут. За эти годы действительно много сделано, нам есть чем гордиться. И результаты выборов показали, что южноуральцы позитивно оценивают перемены к лучшему. Безусловно, все это стало возможным благодаря огромной поддержке, которую Челябинской области оказывает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Люди это чувствуют, и общее понимание целей и задач развития страны цементирует, сплачивает наше общество»,— сказал Алексей Текслер.

Также глава региона выразил благодарность премьер-министру России Михаилу Мишустину. На торжественной церемонии присутствовал его заместитель.

Губернатор поблагодарил полномочного представителя президента УрФО Владимира Якушева и губернаторов соседних регионов.

«Он всегда рядом, и сегодня тоже. Оказывает помощь в решении большого количества задач, и мы это ценим. Спасибо моим коллегам, добрым соседям, губернаторам. Многие из них сегодня здесь, в нашем регионе. Мы не просто сотрудничаем, мы помогаем друг другу, и благодаря этому мы сильны», — сказал Алексей Текслер.





Слова благодарности прозвучали в адрес правоохранительных органов, которые обеспечивают безопасность и спокойствие в регионе, а также предпринимателям, которые снабжают регион рабочими местами и новыми проектами.

Губернатор выразил признательность религиозным деятелям, команде правительства региона, муниципалитетам и депутатскому корпусу.

«И конечно, бесконечные слова благодарности нашим воинам. Они настоящие герои, они мужественно проходят через тяжелые испытания, не жалея сил, здоровья и даже жизни ради мира на родной земле»,— сказал Алексей Текслер.

«Для нас всех главное сегодня — это победа, которую наша страна обязательно добьется, и мы сделаем все для этого. Потому что во все времена Россия развивалась, крепко защищалась и побеждала, когда у нее был сильный лидер, когда она опиралась на свои исконные нравственные, духовные, культурные ценности, когда была идея, объединяющая общество, объединяющая всех людей, независимо от национальности и вероисповедания, когда каждый становился частью большого, великого, целого. Мы живем именно в такую эпоху, поэтому у наших врагов нет шансов. И, как говорили наши предшественники, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами»,— подытожил губернатор.

Автор: Ксения Рындина