«Нужно разработать руководство по ведению детей с аутизмом»: Маргарита Павлова о лечении людей с РАС

В Совете Федерации провели круглый стол по вопросам господдержки семей, где растут дети с таким диагнозом.

Сенатор Маргарита Павлова стала инициатором проведения круглого стола в Совете Федерации, посвященному вопросам государственной поддержки семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). К участию были приглашены российские и отечественные эксперты.

В рамках заседания обсудили качество оказания медицинской помощи людям с РАС. Из-за основного заболевания им сложнее диагностировать сопутствующие, из-за чего часто они остаются без лечения. Например, практически каждый второй ребенок с аутизмом страдает от гастроэнтерологических заболеваний, однако не может пожаловаться на боль. Кроме того, многие родители, посещавшие психиатров со своими детьми, отмечают, что терапия не помогает улучшить состояние ребенка.

«Нужно сместить точку ракурса в вопросе лечения детей с аутизмом. Так, психиатр должен появляться в жизни этих детей не сразу, а тогда, когда другие специалисты распишутся в своем бессилии. Междисциплинарный подход к лечению аутичных детей должен быть главенствующим. Остро необходимы стандарты медицинской помощи для таких пациентов. В работе с диагностированными соматическими заболеваниями врачам не требуется специальных знаний, болезни сами по себе ничем не отличаются, и профильных компетенций вполне достаточно. Однако врачам необходимы дополнительные навыки по взаимодействию с аутичными больными. Поэтому важно разработать руководство по ведению детей с аутизмом педиатрами, а также рекомендации для врачей других специальностей, которые в своей практике сталкиваются с такими детьми и взрослыми», — прокомментировала ситуацию сенатор Маргарита Павлова.

В ходе заседания было принято решение о создании в Комитете соцполитики рабочей группы, которая составит список изменений для внесения в клинические рекомендации «РАС у детей», вступающих в силу в 2022 году.

Всего в России зарегистрировано 22 119 детей с диагнозом «аутизм». В Челябинской области их число достигает 1 084.