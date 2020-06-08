«Нужно больше пешеходных зон, зелени, скверов»: Текслер рассказал о встрече с урбанистом Варламовым

Губернатор вместе с блогером прогулялись по Челябинску.

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Южный Урал посетил урбанист Илья Варламов. С ним встретился губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Пешком они прогулялись от памятника Курчатову до центра города. Маршрут проложили через проспект Ленина, пешеходную часть улицы Кирова, цирк, Торговый центр, ДС «Юность». Идя до Алого поля, глава региона и блогер обсуждали городскую среду, проекты создания обновленных городских пространств и дороги.

Итогами встречи губернатор поделился в своем инстаграме.

«Говорили о том, как должен измениться город, чтобы стать современным и комфортным. Услышал интересные идеи. Была и критика. В целом, уместная и по делу. В главном мы сошлись: центр Челябинска (да и не только центр) недружелюбен к пешеходам. Нужно больше пешеходных зон, зелени, скверов. Мест, где можно будет отдохнуть, заняться спортом. Это актуально для многих наших городов», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что нужно реализовать предложения экспертов-урбанистов. Также он заявил, что в следующий приезд Ильи Варламова будут обсуждаться уже фактические изменения в этом направлении.

Напомним, также урбанист посетил Усть-Катав, Сатку и Златоуст.