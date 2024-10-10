Нужна ли школьнику с проблемным зрением первая парта?

На этот и другие вопросы родителей отвечает челябинский офтальмолог Ольга Хызырова

Уже месяц, как дети вернулись к школьным занятиям и засели за книжки-тетрадки. После лета на улице многим ребятам трудно часами сидеть за партой и концентрировать внимание на учебниках. Кто-то наверняка уже начал щуриться и трет глаза — все это признаки проблем со зрением.

Как понять, что ваш школьник стал хуже видеть, и как действовать в этом случае, во Всемирный день зрения, 10 октября, рассказала заведующая отделением, врач-офтальмолог консультативно-диагностического городского офтальмологического отделения ДГКБ № 1 Ольга Хызырова.





— Ольга Айратовна, в каком возрасте детей первый раз осматривает офтальмолог и какие болезни глаз сегодня распространены?

— Первый осмотр проводят еще в роддоме для исключения врожденной патологии глаз. Затем ребенка показывают офтальмологу в месяц и в годик.

Наше отделение занимается диагностикой и лечением детей с патологией глаз со всех районов Челябинска. Чаще всего к нам обращаются пациенты с нарушением рефракции (это миопия, гиперметропия, астигматизм), а также с глазодвигательными нарушениями, с воспалительными заболеваниями глаз (увеит, кератит, дакриоцистит, конъюнктивит) и врожденными патологиями (катаракта и глаукома).

— Первые очки многим детям с проблемным зрением сейчас выписывают уже в годик. Заставить кроху носить окуляры проблематично. Можно ли отложить покупку очков на потом?

— Если есть показания, выполнять назначение врача обязательно. Бывают очковые линзы или контактные линзы сложного дизайна, иногда маленьким пациентам приходится ждать их изготовления до одного месяца. Но откладывать покупку на более долгий срок не стоит. Если в течение трех месяцев по каким-то причинам вы не смогли приобрести очки или контактные линзы, то рекомендую посетить офтальмолога и уточнить актуальность рецепта.

— А контактные линзы детям вообще можно? И если можно, то с какого возраста?

— По показаниям мы назначаем контактную коррекцию даже новорожденным. В этом случае родители сами надевают ребенку линзы. Иногда линзы даже лучше очков. Например, если у человека большая разница в рефракции между глазами. Главное — соблюдать правила гигиены, не перенашивать линзы и регулярно наблюдаться у врача. И при ОРВИ линзы нужно заменять на очки, чтобы не получить вторичное инфицирование.

— Как родителям распознать проблемы со зрением у ребенка?

— Родители могут отмечать такие жалобы: ребенок стал щуриться, близко подносит к лицу предметы, книгу; появилось косоглазие; ребенок часто моргает, трет глаза; у него ухудшился почерк; ребенок плохо видит с доски в школе; снижается успеваемость в школе; появились головные боли, усталость в глазах при длительной зрительной нагрузке.

— Что способствует правильному развитию глаз и зрения?

— На правильное развитие глаз и зрения в первую очередь влияют благоприятные гигиенические условия, отсутствие длительной зрительной нагрузки на близком расстоянии, занятия спортом, прогулки на свежем воздухе в дневное время суток, полноценное сбалансированное питание. К факторам, ухудшающим зрение, относится отягощенная наследственность, длительная зрительная нагрузка на близком расстоянии, наличие авитаминозов и гиповитаминозов, частые болезни.

Но самый главный фактор в настоящее время, который способствует снижению зрения в дошкольном и школьном возрасте, — это наличие гаджетов. С самого маленького возраста ребенок приучается к просмотру мультиков, играм на смартфонах, планшетах.

К сожалению, в мире идет повсеместная цифровизация. Это самая главная причина возникновения миопии в дошкольном и школьном возрасте. Если ребенок долго сидит за гаджетом, нужно каждые 20 минут делать перерывы: встать, пройтись по комнате, сделать легкую разминку, посмотреть в окно.

Во время учебы зрение снижается по причине большой зрительной нагрузки на близком расстоянии. Чтобы этого не было, мы советуем заниматься спортом. Особенно полезны для глаз настольный теннис, бадминтон. Лето рекомендуем проводить активно, больше гулять, кататься на велосипеде, общаться вживую с друзьями, а не в мессенджерах.

— Должен ли школьник с проблемным зрением сидеть за первой партой?

— В ситуациях, когда в очках зрение ребенка не достигает 80—100%, показана посадка за первой партой. Детям с близорукостью и с остротой зрения в очках 80—100%, наоборот, полезно сидеть за третьей, четвертой партой. Перевод взгляда с тетради на доску позволяет тренировать аккомодацию.

— Как часто следует проверять зрение ребенка-школьника?

— Я рекомендую посещать офтальмолога один раз в год при отсутствии жалоб и отягощенной наследственности.

— Как часто нужно менять очки?

— Если ребенок носит очки, посещать офтальмолога следует минимум два раза в год. На каждом приеме врач проверяет актуальность очковой коррекции. Старые очки могут быть неэффективны и даже нанести вред.

— Многие считают, что очки только усугубляют проблемы со зрением: если начал носить, то уже не избавиться.

— Нет, наоборот, отсутствие адекватной и правильной очковой коррекции может способствовать прогрессированию миопии. При отсутствии очков при гиперметропии возникает амблиопия и косоглазие, и эти проблемы мы можем решить до определенного возраста. Чем позднее ребенок начнет носить очки, тем сложнее нам будет добиться положительного результата.

— Существует миф, что дети могут «перерасти» близорукость. Это действительно так?

— К сожалению, близорукость не «перерасти», так как чаще всего у детей этот вид рефракции связан с ростом глазного яблока и увеличением передне-задней оси глаза больше возрастной нормы. Глазное яблоко мы уменьшить не можем, но можем с помощью современных методов коррекции (очковые линзы сложного дизайна, ортокератологические ночные линзы) замедлить и приостановить прогрессирование близорукости.

— Среди детских диагнозов вы назвали астигматизм. В представлении многих этот диагноз старческий…

— На самом деле чаще встречается врожденный астигматизм. Приобретенный астигматизм связан с неравномерным ростом глазного яблока, операциями на глазном яблоке. В разных странах астигматизм встречается у детей в 10—27% случаев, у взрослых — в 10—65%. Астигматизм, как и любой другой вид аномалии рефракции, требует назначения коррекции. В настоящее время имеется много доступных и удобных вариантов очковой и контактной коррекции для каждого пациента. В детском возрасте выполнение рекомендаций врача обязательно, так как глазное яблоко растет примерно до 18 лет.

— Как вы относитесь к утверждению, что определенные продукты могут улучшить зрение? Какие из них действительно полезны?

— В детском возрасте для благоприятного формирования зрения питание должно быть полноценным, сбалансированным, с достаточным содержанием овощей и фруктов, растительных жиров, белков, злаков.

Каждый витамин, микроэлемент принимает участие в правильной работе структур глазного яблока. Наиболее важные — это витамины, принимающие участие в правильном формировании глаза, регенерации и работе фоторецепторов сетчатки и зрительного нерва (витамин А, ретинол, витамины группы В, витамин Д, омега-3, кальций) , антиоксиданты (зеаксантин, лютеин, витамин Е, аскорбиновая кислота).

Для глаз полезны яркие оранжевые, красные, зеленые, фиолетовые растительные продукты: брокколи, шпинат, листовой салат, перец, томаты, морковь, тыква, черника, баклажаны, слива. Омега-3 в большом количестве содержится в морской рыбе, растительном масле, орехах. Кальций содержится в молоке, твороге, сыре.

Включите в свой рацион эти продукты, занимайтесь спортом, следите за гигиеной и будьте здоровы.