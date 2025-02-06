Нужен ли ребенку телефон: делимся опытом семьи из Челябинской области

Мама двоих подростков рассказала, как дети растут без гаджетов

Зависимость от телефонов часто можно встретить и у взрослых, и у детей. Они всегда заняты: просматривают ленту, проверяют сообщения. Играют, переписываются, ставят реакции, залипают в видео, смотрят фильмы и читают книги.

Как вообще мы жили раньше без этих устройств? Чтобы это понять, можно попробовать на один день отказаться от них. Люди даже придумали специальный день — 6 февраля отмечается Всемирный день отказа от мобильного телефона.

Между тем есть и другие жизненные примеры. В семье Александры и Евгения Осинских из села Долгодеревенского Челябинской области дети растут без гаджетов. Корреспондент ИА «Первое областное» узнал, что из этого получается.

Детям до 10 лет вообще не нужны телефоны, уверена Александра. Дочери Вике как раз десять. Она учится в школе, дополнительно занимается английским языком и чирлидингом. Умеет готовить, у нее есть домашние обязанности. Любит рисовать и вязать. Вика сама организует свой день, определяет, когда выйти из дома, чтобы не опоздать на занятия.





У Вики пока нет никакого телефона, даже кнопочного

— Она знает, в какое время у нее английский, когда в школу вставать. Все делает самостоятельно. Поэтому необходимости в телефоне я вообще не вижу, — рассказывает мама.

— А как же родительские переживания: проверить, дошла ли, все ли благополучно?..

— Я точно знаю, что дойдет и придет вовремя.

Марку 13 лет, первый телефон он купил сам три года назад. Но практически его не видит. Как только в дневнике появляется тройка, смартфон отправляется в изгнание. Если уж мальчик получает телефон, то читает и смотрит все о мотоциклах. Он их очень любит.

— Почему возникла такая установка относительно телефонов?

— Когда дети получают телефон, они становятся неуправляемыми. Они не могут уследить, сколько времени с ним проводят. Взрослые-то не могут себя проконтролировать, что уж говорить о детях. А ведь ничего хорошего там не видят. Замечаю, что ребенок после этого становится нервным и зависимым.

Мама объясняет детям: современный телефон — это связь и возможность найти нужную информацию. Все остальное только мешает нормально жить. Компьютерные игры также непопулярны в семье.

Александра вспоминает, как на отдыхе познакомилась с русской семьей из Германии.

— Когда сын попросил телефон у их мальчика, они сказали: «Какой телефон? У нас до 12 лет они запрещены».

Наша собеседница уверена, что такие семейные установки позволили сыну избежать проблем со зрением. Тогда как многие ребята из его класса давно носят очки.

— Как сын проводит время?

— У него есть обязанности. Зимой чистит снег, летом приводит в порядок газоны. Он всегда что-то строит, пилит, режет. Раньше играл в хоккей, сейчас занимается лыжами, каждый день тренировки. То есть свободного времени у него нет.





Марк умеет пользоваться сварочным аппаратом: прошлой осенью сварил себе футбольные ворота

— Нет ли у вас опасений, что вырастет поколение, которое хорошо ориентируется в современных устройствах, а Вика и Марк окажутся этого лишены?

— Лишены чего? Вы видели, как дети используют телефон? Смотрят ролики, переписываются с одноклассниками. Я как-то зашла, прочитала, что они там пишут. Поверьте, ничего хорошего. Еще часто слышу от родителей: «Ой, весь день ребенок в телефоне, не могу заставить». То есть родители почему-то переносят ответственность на детей. Хотя, раз он сидит, значит, это происходит с чьего-то позволения.

Александра поднимает еще один глобальной вопрос. Люди разучились общаться вживую. Как будет устраивать свою жизнь человек, который провел детство в чатах и соцсетях, как он будет работать? С этой проблемой уже сталкивается общество и работодатели.

— Наверное, рано или поздно и у наших детей все же будет телефон. Они все-таки не в каменном веке живут. Уверена, что к тому времени они научатся применять его с пользой, — заключает Александра.