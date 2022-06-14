Нутрициолог назвала семь принципов здорового питания для челябинцев

Их важно соблюдать, если решили наладить отношения с едой

В Челябинской области приближается купальный сезон. Чтобы без стыда разгуливать в бикини по пляжу и наслаждаться своим отражением в зеркале, важно соблюдать семь простых принципов здорового питания. О них рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог клиники «Лотос» Ирина Шаимова.



Скажите «нет» жестким диетам

Первое, о чем нужно знать, если вы решили наладить свои отношения с едой: жесткие ограничения и изнуряющие диеты не приведут ни к чему хорошему. Пусть даже вы продержитесь месяц-два, но потом неизбежно случится срыв, откат, и цифры на весах могут оказаться даже больше, чем были до. А оно вам нужно?

Ешьте меньше сладкого и мучного

Если хотите оставаться подтянутыми и стройными, придется ограничить потребление сладкого, мучного и газированных напитков. Без быстрых углеводов совсем никак? В таком случае оставляйте такую пищу на первую половину дня, чтобы дать организму возможность израсходовать полученную энергию.

Используйте правило тарелки

Правило тарелки — идеальный вариант для тех, кто хочет привести себя в форму без мучительного подсчета калорий и взвешивания блюд. Идея в том, чтобы каждый прием пищи наполовину состоял из овощей и фруктов, на четверть — из белка (подойдет и животный, и растительный) и еще на одну четверть — из медленных углеводов.

Отдавайте предпочтение цельному зерну

Помните: чем цельнее зерно в крупах, чем оно менее обработано, тем полезнее. Поэтому бурый рис лучше отшлифованного, а зерновой хлеб лучше белого батона. Кроме того, крупы должны быть правильно сварены. Оптимальный вариант — альденте, на одну-две минуты меньше, чем написано в инструкции. Идеально, если хотя бы иногда вы будете включать в свой рацион крупы, которые можно замочить на несколько часов и совсем не варить. Что касается макарон, старайтесь выбирать те, что сделаны из твердых сортов пшеницы и сваренные альденте.

Не бойтесь разнообразия

Не стоит думать, что на здоровом питании вы обречены есть только гречку, курицу, огурцы и помидоры. Очень важно разнообразие, причем в каждой группе продуктов. Замените привычную крупу булгуром, кускусом или киноа. И не зацикливайтесь на каком-то одном источнике белка: включайте в разные приемы пищи индейку, свинину, говядину, рыбу, морепродукты, творог, орехи, бобовые, соевые продукты.

Добавьте радуги

Для овощей и фруктов можно применять принцип радуги. Суть в том, чтобы употреблять продукты разных цветов: красные, оранжевые, зеленые, желтые, фиолетовые продукты. В них содержатся разные витамины, поэтому чем цветнее будет тарелка, тем лучше. Сейчас даже в нашем регионе огромный выбор овощей, которые можно покупать без особого ущерба карману: это все виды капусты (брокколи, цветная, кочанная, пекинская), салатов, перца, а также морковь, свекла, лук, чеснок и так далее.

Кстати, не забывайте, что овощи можно есть не только в сыром виде, но также варить, тушить, запекать, готовить на пару и даже заквашивать.

Выбирайте комфортный тип питания

Специалисты рекомендуют не переедать и вписываться в суточную норму калорий (ее легко посчитать по специальной формуле, просто загуглите) и потреблять необходимое количество белков, жиров и углеводов. Как именно это делать — решать вам.

«Строгих правил здесь нет. Отталкивайтесь от своего режима и графика работы. Кому-то нравится дробное питание: небольшие порции и пять-шесть приемов пищи в день. Кто-то привык не завтракать, и на самом деле это тоже не принципиально: можно пропустить завтрак и съесть все необходимые продукты на обед и на ужин. Даже интервальное голодание подходит, если человеку в нем комфортно. Но на такой тип питания ни в коем случае нельзя переходить самостоятельно. Если есть проблемы с ЖКТ или мочевыделительной системой, болезни могут обостриться. Поэтому лучше проконсультироваться со специалистом», — резюмировала Ирина Шаимова.

Подобрать правильную диету с учетом особенностей своего организма можно в МЦ «Лотос».