Нулевую температуру и снег с дождем обещают в Челябинской области 9 января

На дорогах будет скользко

Сегодня, 9 января, в Челябинской области ожидается аномально теплая погода: столбики термометров могут подняться до нуля градусов. День выдастся ненастным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики обещают от 0 до −2 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

По области температура воздуха будет варьироваться в пределах от 0 до −5 градусов. Преимущественно пасмурно, местами снег, в отдельных районах с переохлажденным дождем. Возможны метели из-за сильного ветра — порывы могут достигать 16 метров в секунду.

Также южноуральцев предупредили о гололеде на дорогах и тротуарах.