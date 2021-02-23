«Ну не красота ли это? Кра-со-та!» Актер Дмитрий Певцов проводит выходные в Челябинской области

Правда, подробности своего отпуска не раскрывает

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Популярный российский актер Дмитрий Певцов проводит выходные в Челябинской области. Накануне он выложил в свой «Инстаграм» небольшой ролик, сделанный на берегу небольшой уральской речушки.

Закутанный в пуховик Дмитрий Певцов сообщает подписчикам: «А в Челябинской области как-то так...»

И показывает панораму окружающей его местности.





Зрители видят замершую небольшую речушку, заснеженные деревья и частные домики какого-то поселка.

— Ну не красота ли это? — задает риторический вопрос Дмитрий.

И тут же сам отвечает:

— Кра-со-та!

Впрочем, бывалые восторг актера не разделили.

«Это не самое красивое место в Челябинской области. Надо в горы... Зюраткуль или в Миасс... Тургояк...» — оставляют подсказки подписчики.

Кстати, именно на Зюраткуле в новогодние праздники побывал известный комик Юрий Гальцев. Артист успел съездить на рыбалку на озеро Зюраткуль, половить лещей и подлещиков, а также побывал в цеху готовой продукции комбината «Магнезит».