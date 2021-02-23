Популярный российский актер Дмитрий Певцов проводит выходные в Челябинской области. Накануне он выложил в свой «Инстаграм» небольшой ролик, сделанный на берегу небольшой уральской речушки.
Закутанный в пуховик Дмитрий Певцов сообщает подписчикам: «А в Челябинской области как-то так...»
И показывает панораму окружающей его местности.
Зрители видят замершую небольшую речушку, заснеженные деревья и частные домики какого-то поселка.
— Ну не красота ли это? — задает риторический вопрос Дмитрий.
И тут же сам отвечает:
— Кра-со-та!
Впрочем, бывалые восторг актера не разделили.
«Это не самое красивое место в Челябинской области. Надо в горы... Зюраткуль или в Миасс... Тургояк...» — оставляют подсказки подписчики.
Кстати, именно на Зюраткуле в новогодние праздники побывал известный комик Юрий Гальцев. Артист успел съездить на рыбалку на озеро Зюраткуль, половить лещей и подлещиков, а также побывал в цеху готовой продукции комбината «Магнезит».