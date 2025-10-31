Ноябрь-2025 в Челябинской области начнется с мокрого снега и гололедицы

Столбики термометров покажут слабый плюс

Первый день ноября в Челябинской области выдастся прохладным, местами пройдет дождь с мокрым снегом. В Челябинске день выдастся сухим, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

По области в ночь на субботу будет −3…+2 градуса, может похолодать до −7. Днем — +1…+6. Облачно с прояснениями, местами дождь с мокрым снегом, на крайнем западе возможен снегопад. В горах слабая гололедица. В отдельных районах утром туманы. Ветер западного направления, 4—9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

В Челябинске в субботу синоптики обещают преимущественно облачную погоду без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до −1 градуса, днем поднимутся до +6. Западный умеренный ветер.