Новый Завет священномученика из Миасса передали в музей

Раритетную книгу принес внук священника Георгий Анохин

Известный челябинский композитор и музыкант Георгий Анохин передал в дар музею истории православия Новый Завет, принадлежавший когда-то его деду, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

Дед Анохина, Василий Носов, служил священником в Миассе. В 1937 году его расстреляли по подозрению в принадлежности к контрреволюционной организации. Кстати, виновным он себя не признал, против других показания не давал и на допросах вел себя достойно. Спустя четверть века Носова реабилитировали посмертно, а августе 2023 года Священный синод включил имя священника в перечень новомучеников и исповедников Церкви Русской.

«Чтобы пройти через эти испытания, нужно было быть очень мужественным человеком и иметь крепкую веру. Я давно понял, что дедушка был святым, потому что он жизнь отдал за Господа. В тяжелых ситуациях я молюсь Николаю Чудотворцу, как научила бабушка. И деду тоже молюсь, и молился даже до официальной канонизации», — рассказал Георгий Анохин.

Новый завет 2014 года издания будет храниться в Музее истории православия на Южном Урале.