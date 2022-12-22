Новый закон о такси обязывает перевозчиков завести номер поддержки и «шашечки» на бортах

Людям с непогашенной судимостью окончательно перекрыт доступ к работе в пассажирских перевозках

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении законопроект, регламентирующий деятельность таксомоторных компаний. Как сообщает пресс-служба российского парламента, новый документ призван помочь уйти от серых схем в работе частных перевозчиков.



Новый закон обязывает самозанятых получать разрешения на работу в такси и брать автомобили в аренду. Он также закрывает дорогу в пассажирские перевозки людям с непогашенной судимостью. Ранее, напомним, запрет касался только штатных водителей предприятий, а таксистом мог выступать и самозанятый, и индивидуальный предприниматель. На этой норме в августе 2022 года настаивали соавторы проекта — заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов и депутат от Челябинской области Яна Лантратова.

В числе других новшеств — обязанность иметь телефонный номер для приема жалоб и предложений и консультаций клиентов об актуальных тарифах. Перевозчики должны завести журнал заказов, хранить данные о поездках не менее полугода и предоставлять удаленный доступ по требованию надзорных и правоохранительных органов. Данные должны храниться только на российских серверах.

Службы заказа также должны будут открывать региональные представительства в тех субъектах Федерации, где ежесуточно заказы выполняют более 4 тысяч машин.

Автомобили должны быть помечены «контрастной цветографической схемой с элементами в шахматном порядке» — то есть «шашечками». Становится обязательным оранжевый фонарь на крыше автомобиля и карточка с данными водителя и компании-перевозчика в салоне машины.

Наконец, агрегатор такси теперь будет делить ответственность с самозанятым водителем в случае ДТП, а если проверки покажут большое число водителей-нелегалов, то компания лишится разрешения на работу в конкретном регионе.