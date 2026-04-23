Новый закон о платных парковках приняли в Челябинской области

Сумма взысканий теперь достигает 5000 рублей

В Челябинской области приняты изменения в региональный закон об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неоплату платных парковок. Инициатива исходила от Челябинской городской думы и получила поддержку депутатов Законодательного собрания.

Согласно новым правилам, для физических лиц штраф составит 2000 рублей, тогда как юридическим лицам придется заплатить 5000 рублей. Контроль за соблюдением порядка будет осуществляться автоматически: нарушения планируется фиксировать с помощью специальных технических средств без участия инспекторов.

Председатель городской думы Сергей Буяков пояснил, что система фиксации нарушений будет работать в автоматическом режиме, что позволит повысить эффективность контроля.

Размер штрафов определили после анализа практики других российских городов. В частности, в Ростове-на-Дону аналогичное нарушение обходится в 1500 рублей, а в Екатеринбурге — в 3000 рублей.

Автор текста: Елена Шинкарук