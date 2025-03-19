Новый вызов: челябинские ветераны вернулись с Кубка защитников Отечества

Лыжник и сноубордист из Челябинской области вошли в десятку лучших на соревнованиях

Первый Всероссийский Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта завершился в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в филиале государственного фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области. В соревнованиях по следж-хоккею, биатлону, горным лыжам и сноуборду приняли участие более 300 ветеранов специальной военной операции из 60 регионов России.

«Все больше участников СВО примыкают к спорту, становятся активными участниками нашего общества. Соревнования стали важным этапом в деле адаптации ветеранов, став ответом на многочисленные запросы со стороны ребят, которые возвращаются с передовой. Многим из них спорт помог восстановиться после травм, вернул веру в себя и свои силы, помог найти новых друзей, обрести интересное хобби и сохранить активную жизненную позицию», — отметил полпред в УрФО Артем Жога.

Челябинскую область на этом масштабном мероприятии представляли 11 участников. Они выступили в трех дисциплинах: следж-хоккее, сноуборде и горнолыжном спорте.

Для многих челябинских бойцов это был первый опыт участия в соревнованиях такого уровня. Несмотря на это, южноуральцы показали достойные результаты. Алексей Рожков и Павел Ребрышкин вошли в десятку лучших сноубордистов и горнолыжников соответственно.

Алексей Рожков отметил достойный уровень организации соревнований.

«Есть ребята, которые более десяти лет занимаются зимними видами спорта. Достаточно тяжело было с ними соперничать с моим уровнем наката — от силы месяц. Трасса была разная, с утра ледяная, после восхода солнца подрастаяла, уже надо было к другому снегу привыкать. Ребята молодцы! Это очень крутой момент — показать, что все ограничения только у нас в головах», — поделился впечатлением с журналистом «Первого областного» Алексей Рожков.

Участник СВО из Челябинска сказал, что особенное уважение у него вызвал ветеран боевых действий из Брянской области. На соревнованиях он впервые встал на доску.

Павел Ребрышкин, потерявший ногу на СВО, вернулся к любимым горным лыжам, преодолевая новые физические вызовы. Еще на этапе подготовки к соревнованиям он рассказывал, что мышечная память и оставшиеся навыки помогают ему, хотя и требуется время для адаптации.

Руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области Галина Гаврилова выразила гордость за южноуральских участников. Первый зимний Кубок защитников Отечества стал важной вехой в развитии адаптивного спорта и ярким событием в истории отечественного паралимпийского движения.