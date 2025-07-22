Новый вид лисичек обнаружили на Таганае

Грибы-альбиносы вполне съедобны

Инспекторы нацпарка «Таганай» в Челябинской области обнаружили лисички-альбиносы — новый для заповедника вид грибов. Их встретили на окраине светлохвойного леса неподалеку от центральной усадьбы, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Новый вид отличается от уже учтенных в парке белоснежным окрасом шляпки, лимонного цвета налетом на ножке и легким желтоватым оттенком складчатого гименофора — части, несущей на поверхности тонкий спороносный слой. Грибники зачастую игнорируют лисички-альбиносы — их отпугивает необычный окрас грибов. Хотя они считаются съедобными.

Теперь в национальном парке зафиксировано семь видов лисичковых.