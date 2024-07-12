Новый уникальный проект «Челябинская область — большая семья» стартует 22 июля

В нем примут участие жители 44 сел и деревень

В Год семьи Челябинская область организовала проект, аналога которого в России еще не было.



«Челябинская область — большая семья» — передвижной фестиваль, который пройдет с 22 июля по 4 сентября в 44 населенных пунктах нашей области.

В фестивале примут участие министерства здравоохранения, образования и науки, культуры, физической культуры и спорта, социальных отношений, главное управление молодежной политики, главное управление по труду и занятости населения, аппарат уполномоченных и общественные приемные губернатора Челябинской области.

Первым городом, где пройдет фестиваль, станет Нязепетровск.

В понедельник, 22 июля, с 12:00 до 20:00 в Нязепетровске пройдут консультации узкопрофильных специалистов, прием жителей, мастер-классы, активности, концертная программа с награждениями и выступлениями, ярмарка и розыгрыши подарков.

Со всей подробной информацией фестиваля можно ознакомиться на сайте либо в группе в соцсетях.