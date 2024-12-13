Новый циклон принесет в Челябинскую область снегопады и метели 13 декабря

Погода сохранится теплой

Сегодня, 13 декабря, в Челябинской области будет снежно и тепло. День выдастся ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет около −2°C. Облачно, снег. Возможна слабая метель. На дорогах гололед. Ветер южный, до 7 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске поднимутся до −4°C. Небольшой снег. Ветер южный, 6 метров в секунду.

Температура в Миассе также приблизится к −4°C. На протяжении всего дня небольшой снег. Ветер южного направления, 5 метров в секунду.

До −5°C ожидается в Златоусте. Снег. Ветер южный, 5 метров в секунду.

В Трехгорном синоптики прогнозируют около −2°C. В городе также установится снежная погода. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

В Челябинской области будет от −1 до −6°C. Облачно, снег. Горные районы накроют снегопады, также не исключаются метели. Местами гололед и налипание мокрого снега на провода. Ветер южного направления, от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.