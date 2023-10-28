Новый реабилитационный центр для слепых и слабослышащих открыли в Магнитогорске

Для людей с ограниченными возможностями оборудовали актовый зал, библиотеку и многое другое

Накануне, 27 октября, в Магнитогорске Челябинской области открыли новый центр реабилитации для слепых и слабовидящих. В просторном помещении обустроили компьютерный и шахматный классы, библиотеку, тренажерный и актовый залы, и многое другое, передают наши коллеги из издания «Магнитогорский рабочий».

Новое помещение для представителей городского общества слепых оборудовали в цокольном этаже дома № 86 по улице имени Газеты «Правда». Теперь в распоряжении слепых и слабовидящих большая библиотека со специальными книгами, компьютерный класс, шахматный класс, кухня, а также тренажерный, репетиционный и актовый залы. В последнем установили необходимое для выступлений музыкальных коллективов оборудование.

На открытии нового центра, в котором совсем недавно завершили ремонт, присутствовали заместитель главы города по социальным вопросам Лилия Ярыгина, вице-президент Всероссийского общества слепых Александр Коняев из Москвы и многие другие. Столичный гость отметил, что магнитогорское подразделение делает много важного в развитии этой сферы и подчеркнул, что опытом Магнитки будут не только гордиться, но и делиться.