Новый трамвай вышел на обкатку в Челябинске

В 2022 году в столицу Южного Урала поставят 30 новых вагонов

Новый трамвай 2022 года выпуска, который привезли в Челябинск в середине июня, вышел на обкатку. Об этом сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров в своем телеграм-канале.

Новые трамваи, которые изготавливает для Челябинска Усть-Катавский вагоностроительный завод, отличаются от тех, которые поставили в столицу Южного Урала в 2021 году: они на 100% низкопольные и оборудованы системой климат-контроля. Также на вагонах установлены софиты с индикацией номера маршрута. Техническая «начинка» также стала лучше.

Всего в Челябинск в 2022 году поставят 30 таких трамваев.

Ранее Александр Егоров поделился планами и целями по дальнейшему обновлению общественного транспорта в Челябинске. В ближайшие несколько лет в городе обновят более 100 единиц трамваев, все троллейбусы, а также восстановят выпуск автобусов особо большого класса.