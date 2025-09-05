Новый тематический поезд из Челябинска в Удмуртию отправится в ноябре

«Симфония трех городов»

В ноябре 2025 года из Челябинска в Удмуртию отправится новый тематический поезд. В программе «Симфония трех городов» яркими аккордами станут Ижевск, Воткинск и Сарапул — каждый со своим характером и настроением, историями и легендами.

Поезд до Ижевска отправится из Челябинска 1 ноября, а уже 2-го путешественники завтракают в столице Удмуртии и отправляются на обзорную экскурсию по городу, где 64 года жил и работал знаменитый оружейник Михаил Калашников, где находятся самый большой рукотворный водоем в Европе и один из самых больших и красивых в Поволжье храмов — Михайло-Архангельский собор, который местные жители называют «пряничным» за его своеобразные архитектурные элементы.

Во второй половине дня группа отправится в Воткинск, на родину самого исполняемого в мире композитора. Путешествие в Музей-усадьбу Петра Ильича Чайковского станет настоящей поездкой на машине времени: здесь бережно хранят дух и атмосферу дворянского гнезда середины XIX века. А театрализованные экскурсии позволяют убедиться: для Чайковского детские годы в Воткинске были временем вдохновения, любви и безоблачного счастья.

Третий день — и третий город путешествия: купеческий Сарапул с его знаменитыми соотечественниками, дореволюционными особняками, городскими легендами и могучей Камой. Достаточно сказать, что именно отсюда родом была знаменитая на весь мир кавалерист-девица Надежда Дурова.

В Сарапуле путешественников среди прочих красот и развлечений ждет интерактивная экскурсия «Школа сто лет назад» в Музее Среднего Прикамья. Вместе с классной дамой гости узнают историю учебных заведений Сарапула конца XIX века: дресс-код и правила поведения гимназисток, чему и как учили мальчиков-реалистов. И даже попробуют, каково это — писать настоящим пером.

Вернувшись в Ижевск, желающие успеют посетить еще одну местную достопримечательность — зоопарк, кстати, один из пяти самых посещаемых в России, где животных можно увидеть в среде, максимально приближенной к природным условиям обитания.



Уже 4 ноября путешественники возвращаются в Челябинск — полные новых впечатлений и вдохновения.

Подробная программа