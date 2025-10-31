Новый телемарафон «Всё для Победы!» пройдет на канале ОТВ в День народного единства

Приблизить победу может каждый

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Южноуральцы, телезрители канала ОТВ, могут сделать свой вклад в приближение победы. В День народного единства, 4 ноября, каждый может принять участие в очередном телемарафоне ОТВ и Народного фронта «Всё для Победы!».

С 10 до 13 часов в эфире телеканала пройдут тематические передачи, сюжеты, в студию пригласят гостей — волонтеров, которые на регулярной основе возят «за ленточку» гуманитарный груз. Все это время на экране будет транслироваться QR-код, перейдя по которому каждый сможет перечислить посильную сумму на поддержку южноуральских бойцов.

Все собранные средства будут направлены на закупку техсредств, необходимых на фронте: квадрокоптеров, детекторов дронов, генераторов, портативных зарядных станций, а также масксетей, медикаментов и прочего.

С начала 2025 года телеканал ОТВ и Народный фронт собрали на нужды бойцов уже почти 8 миллионов рублей. Организаторы благодарят каждого, кто не остается в стороне и поддерживает ребят на передовой. Благодаря вам военнослужащие могут эффективно выполнять боевые задачи и приближать победу.