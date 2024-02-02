Новый состав Общественной палаты сформируют в Челябинской области

Заявки начали принимать с февраля

Состав Общественной палаты Челябинской области обновится в ближайшее время. Закосбрание региона уже начало прием заявок от тех, кто хотел бы войти в состав общественного органа, сообщает пресс-служба областного парламента.

Общественная палата Челябинской области состоит из 57 человек. Выдвигать кандидатов могут общественные организации региона. Имена 19 членов палаты впоследствии утвердит губернатор, еще 19 — Заскосбрание области, а последние 19 получат место в палате, если их кандидатуры утвердят уже избранные члены палаты, которых до этого утвердили ЗСО и губернатор.

Сроки приема и перечень документов указаны на сайте ЗСО региона.