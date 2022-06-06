Новый сквер построят в челябинском поселке АМЗ в 2022 году

По контракту подрядчик должен завершить работы до 15 августа

Администрация Советского района Челябинска нашла подрядчика для строительства сквера в поселке АМЗ по программе «Формирование комфортной городской среды». Работы над новым общественным пространством должны стартовать в середине июня, сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» глава района Владислав Макаров.

Сквер площадью около 3 тыс. квадратных метров появится возле недавно открытой детской поликлиники на улице Кузнецова. По словам Владислава Макарова, при создании проекта учитывались в первую очередь пожелания посетителей поликлиники — мам и пап с маленькими детьми. Поэтому одним из главных элементов сквера станет детская игровая площадка. Кроме того, здесь поставят скамейки, уличные фонари, посадят деревья и кустарники.

Территорию отличает непростой рельеф, поэтому предстоят довольно сложные земляные работы с вертикальной планировкой: сквер будет двухуровневым.

«По контракту на выполнение работ дается не более 60 дней. Работы должны быть завершены к 15 августа, то есть начало примерно в середине июня. Первоначально на сквер было выделено 5,4 млн рублей, окончательная смета с учетом экономии — 4,4 млн рублей. Плюс еще 2,8 млн рублей будет стоить монтаж наружного освещения. Итого на весь проект порядка 7 млн рублей», — сообщил Владислав Макаров.

Сквер в поселке АМЗ — одно из общественных пространств, которое жители Советского района выбрали в ходе голосования за объекты благоустройства в 2021 году. Наряду с ним этим летом в районе благоустроят пруд в поселке Новосинеглазово и пешеходную зону на улице Свободы.