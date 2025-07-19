Новый сквер откроют в Металлургическом районе Челябинска к 1 августа

Уже 32-й по счету

В Металлургическом районе Челябинске перед школой № 141 на улице 60-летия Октября завершают благоустройство нового сквера. Подрядчик пообещал губернатору Алексею Текслеру, что все работы завершат в срок — к 1 августа, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Новый сквер в районе, уже 32-й по счету, создают в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Челябинске». Здесь будут все удобства для жителей района: скамейки, урны, другие малые архитектурные формы, тропинки, газоны и многое другое. За порядком будут следить при помощи камер видеонаблюдения.

«Уже реализовано устройство тропиночной сети, уложены кабельные линии и линии видеопередач, проведены другие работы»,— доложил губернатору глава Металлургического района Сергей Кочетков.

Он выразил уверенность в том, что новый сквер с удовольствием будут посещать не только школьники и жители окрестных домов, но и других частей района.