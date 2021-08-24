В Челябинске школа № 58 в новый учебный год войдет с обновленным стадионом

Преобразований спортивный объект ждал больше 15 лет

Сегодня, 24 августа, глава Челябинска Наталья Котова работала в Советском районе, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первым делом мэр посетила реконструированную площадку в школе № 58, которая ждала изменений с 2005 года. В прошлом году на реконструкцию школьного стадиона было выделено более трех миллионов рублей, но работы перенесли из-за пандемии.

Этим летом площадку привели в порядок. Теперь на территории школы есть зона воркаута, поле для мини-футбола, площадки для игровых видов спорта и беговая дорожка.

Сумму контракта по результатам торгов удалось значительно снизить — на 2,8 миллиона рублей. Сэкономленные деньги учреждение направит на благоустройство территории. В планах — открыть спортивный клуб, чтобы объединить все секции, которые имеются в учреждении.

«Площадкой смогут пользоваться не только школьники и воспитанники детского сада, являющегося филиалом учреждения, но и жители микрорайона», — отметила директор школы № 58 Ольга Алексеева.

Площадка будет полностью готова к новому учебному году.

«В этом году также привели в порядок спортплощадки школы № 17 и филиала школы № 15. На следующий год в планах районных властей реконструировать стадионы школ № 121 и № 56», — рассказал глава Советского района Владислав Макаров.

После посещения школы № 58 Наталья Котова отправилась оценить работы по созданию наружного освещения и новых остановок на дороге, ведущей в поселок Новосинеглазово.

«Здесь установлено 34 современные опоры со светодиодными светильниками и шесть остановочных комплексов, к которым организовали пешеходные подходы», — уточнил председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.

Сумма контракта изначально составляла 19 миллионов рублей, но, ввиду сохранения большей части зеленых насаждений при проведении работ, из него исключили плату за снос деревьев. В итоге на благоустройство потратили 15 миллионов рублей.

Стоит отметить, что в этом году комитет дорожного хозяйства уделил особое внимание поселкам Советского района. Были отремонтированы дороги по улице Профинтерна, Карпинского, Салтыкова, Рылеева в поселке Урицкого, а сейчас ремонтируется улица Лесная в Новосинеглазово.

Поселок Локомотивный стал конечной точкой визита Натальи Котовой в Советский район. Здесь в этом году обустроили сквер на улице Карабанова. Общая стоимость работ — 16 миллионов рублей. Новое общественное пространство понравилось жителям, вечерами оно пользуется особым спросом.

Напомним, недавно Наталья Котова поручила сдать школу в Академ Риверсайд в августе этого года. Сейчас готовность здания составляет 93 процента — продолжается внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории.

Вчера, 23 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил жителям аварийных домов и сиротам ключи от новых квартир. В этом году в новостройки по программе переселения переедут 3 тысячи 100 южноуральцев.