Новый российский электропоезд могут назвать «Уралочкой»

Пассажирам предложили выбрать имя для электрички из отечественных компонентов

Российские железные дороги запустили онлайн-голосование за лучшее название для новой модели электропоезда ЭС104. Один из возможных вариантов — «Уралочка». Выбрать это или другое имя, а также предложить свой вариант жители Челябинской области смогут до 11 декабря включительно на сайте компании, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Электропоезд ЭС104 является аналогом известной «Ласточки» с той разницей, что полностью собирается из отечественных комплектующих. Машины выпускаются на предприятиях группы «Синара» с 2023 года и уже поставляются перевозчикам.

В зависимости от результатов интернет-голосования поезд могут назвать «Аметистом», «Байкалом», «Ирбисом», «Лаской», «Уралочкой» или «Финистом».

Выбрать один из предложенных вариантов можно на сайте РЖД в разделе «Опросы».