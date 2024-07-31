Новый рекорд: путешественник Федор Конюхов завершил одиночный дрейф на Северном полюсе

Он пробыл на станции СП‑24 почти 21 день

Путешественник Федор Конюхов установил мировой рекорд нахождения на одиночной полярной станции по продолжительности и пройденному расстоянию, сообщается на сайте путешественника.

9 июля он стартовал в координатах 89 градусов 53 минуты северной широты, 122 градуса 23 минуты западной долготы и до 14 июля дрейфовал на площади 25 квадратных километров. Рано утром 18 июля он пересек нулевой меридиан и вернулся в восточное полушарие. 23 июля дрейфующая станция с Конюховым достигла самой южной точки маршрута, после чего под влиянием ветра начался дрейф в северо-восточном направлении. Завершился дрейф 30 июля в 15:15 по московскому времени.

«Всего Федор Конюхов провел в одиночестве на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут, за которые прошел 239 километров. Удаление от точки географического Северного полюса на момент окончания дрейфа составило 95,65 километра, максимальное значение составило 113,66 километра»,— сообщается на сайте путешественника.

В ходе дрейфа, прошедшего в суровых условиях высокоширотной Арктики, с помощью цифрового сейсмографа были получены уникальные по чистоте записи сейсмической активности дна Северного ледовитого океана. В ближайшее время их изучат.