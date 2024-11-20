Новый реабилитационный центр появится в Челябинской области

Строительство анонсировал губернатор на встрече с подопечными благотворительного фонда «Бирюзовый»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с подопечными благотворительного фонда «Бирюзовый», среди которых были дети из Челябинской области, других регионов России, а также из Донецкой и Луганской народных республик. Всем детям было проведено протезирование верхних или нижних конечностей с использованием современных материалов и технологий.

Во встрече с губернатором приняли участие 9 детей и их родители. Алексей Текслер поблагодарил руководителя фонда Кирилла Чиглинцева. Губернатор высоко оценил помощь детям в течение многих лет. Он поприветствовал всех собравшихся.





«Сегодня у нас дети с родителями из разных регионов страны. Но все дети — наши, и общая помощь и поддержка для них очень важны. Мы начали эту работу с наших воссоединенных территорий. Оказываем большую поддержку Волновахскому району, Ясиноватой, и в этом году, после освобождения Авдеевки, начали восстанавливать там жилые дома», — отметил Алексей Текслер.

Алексей Текслер подчеркнул, что Челябинская область провела масштабные работы по восстановлению жилья, социальных объектов, дорог и благоустройства в подшефных территориях. Для детей из ДНР и ЛНР был организован летний отдых.

«Деятельность фонда помогает детям чувствовать себя более комфортно в сложившихся обстоятельствах. Очень важно продолжить эту работу как фонду, так и министерству социальных отношений. Это должна быть системная комплексная работа не только благотворительных организаций, но и в части государственной поддержки. У нас принято решение о строительстве нового реабилитационного центра, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. В целом сейчас эта тема крайне актуальная», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор пообщался с детьми, которые поделились историями из своей жизни, успехами в учебе, спорте и творчестве.