Новый пункт полиции открыли на юге Челябинской области

Модульное здание собрали в селе Новый Урал под Варной

В селе Новый Урал Варненского района открыли модульный пункт полиции. Ранее с инициативой создания таких пунктов выступил начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков. Идея была подержана губернатором Алексеем Текслером, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

«Мобильный пункт полиции оборудован по современным требованиям. Здесь есть современные средства связи, офисная и компьютерная техника. И созданы все условия для посетителей, в том числе маломобильных. В здании установлены современные системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения и другого специального оборудования по последнему слову техники», — отмечают в пресс-службе.

Участковый уполномоченный полиции ОМВД майор полиции Виталий Выприцких также получил ключи от нового служебного автомобиля «Нива».

Начальник ОМВД России по Варненскому району подполковник полиции Алексей Шубин заметил, что новый объект позволит гражданам обращаться в полицию по месту проживания.