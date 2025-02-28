Новый проект Госархива поможет южноуральцам составить генеалогическое древо

Челябинские ученые открыли для южноуральцев архивные документы о жизни региона в XVIII веке

Более 10 тысяч документов о жизни Исетской провинции оцифровали сотрудники Госархива Челябинской области с начала реализации в 2023 году проекта «Документальное наследие Южного Урала: возвращая забытое». По поручению губернатора Алексея Текслера собирают документы по всей стране — к работе привлекают коллег из других регионов. Первые итоги — карту и книгу, рассказывающие о зарождении края, — накануне представили главе региона, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Председатель Государственного комитета по делам архивов Челябинской области Сергей Иванов и заместитель директора архива Николай Антипин показали главе региона специальную выставку карт, позволяющих представить границы региона в XVIII веке и начало формирования Исетской провинции. Ее образование в 1737 году стало важным фактором выделения Челябинска. Тогда же была построена целая линия типовых крепостей.

В книге «Исетская провинция» документально отражена повседневная жизнь южноуральцев на примере Миасской крепости XVIII века (ныне село Миасское Красноармейского района).

Все оцифрованные материалы аннотируются и размещаются на тематическом сайте «Документальное наследие Южного Урала XVII—XVIII веков». На сайте южноуральцы смогут найти оцифрованные карты и планы Челябинска, Верхнеуральска, Миасской и Уйской крепостей XVIII века, а в генеалогическом разделе — персональную информацию о жителях региона того времени. Последнее, кстати, может пригодиться тем, кто составляет генеалогическое древо своей семьи. Новостная рубрика сайта поможет обывателям лучше понимать исторические события родного края.

Специалисты архива пояснили, что сайт постоянно пополняется. В частности, в ближайшее время туда добавят документы об известных экспедициях по изучению региона; на очереди — XIX век.

Алексей Текслер подчеркнул важность сохранения достоверной истории для будущих поколений:

«Изучение нашей истории всегда актуально. В Челябинской области есть, например, Аркаим — еще одна важная точка нашей истории. Это можно и нужно изучать. Открывать такие страницы истории — это и знание, и предмет для гордости».

Губернатор предложил специалистам дополнить генеалогический раздел фотографиями потомков жителей Исетской провинции, чтобы наглядно показать связь поколений и заинтересовать современных южноуральцев изучением истории своего края.