Новый пригородный поезд свяжет Дему, Кропачево и Мурсалимкино

Жители Башкортостана и Челябинской области получат удобное железнодорожное сообщение

С 30 марта Южно-Уральская железная дорога запускает новый пригородный маршрут Дема — Кропачево — Мурсалимкино. Поезда будут курсировать по выходным и праздничным дням, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В электричке будет четыре комфортабельных вагона, оборудованных кондиционерами и USB-портами для зарядки гаджетов.

Время в пути составит около 5 часов. Поезд № 6438/6440 (Дема — Кропачево — Мурсалимкино) будет отправляться в 18:12 (местное время) и прибывать в Мурсалимкино в 22:53. Обратный поезд № 7437/6437 (Мурсалимкино — Кропачево — Дема) будет отправляться в 05:13 и прибывать на станцию Дема в 09:58.

Запуск нового маршрута обеспечит транспортную доступность села Мурсалимкино и позволит жителям Башкортостана и Челябинской области совершать беспересадочные поездки до столицы республики и обратно.

В связи с запуском нового маршрута изменяется расписание и периодичность курсирования некоторых поездов по маршруту Дема — Усть-Катав. Подробности уточняйте на сайте РЖД.

Билеты можно приобрести за 10 суток до поездки через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», чат-бот в Telegram (@bilet_na_elektrichku_bot), в пригородных кассах и терминалах самообслуживания. Действуют все установленные льготы.