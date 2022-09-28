Новый пост скорой медицинской помощи откроют в Белом Хуторе под Челябинском

О наборе персонала для формирования медицинских бригад объявила больница Долгодеревенского

В Челябинской области откроют новый пост скорой медицинской помощи для обслуживания микрорайона Белый Хутор в Сосновском районе. Объявлены вакансии фельдшеров и водителей. Об этом сообщили в районной больнице села Долгодеревенского, обслуживающей территорию.





О новых вакансиях в связи с открытием поста скорой медицинской помощи в микрорайоне Белый Хутор говорится в объявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале районной больницы Долгодеревенского. В штат готовы принять четырех фельдшеров и четырех водителей.





«Для создания комфортных условий для получения медицинской помощи жителям поселка Западного и близлежащих районов было принято решение о создании дополнительной бригады скорой медицинской помощи в Белом Хуторе. Это территория обслуживания Кременкульского поста», — рассказал главный врач районной больницы села Долгодеревенского Дмитрий Киреев.





В Сосновском районе, где в последние годы возвели несколько новых микрорайонов, проживает порядка 85 тысяч человек. Скорую помощь там оказывают восемь круглосуточных бригад. По две — в Полетаево и Кременкуле, три — в Долгодеревенском, одна — в Саккулово.