Новый полпред президента в УрФО на новой должности будет опираться на опыт военной службы

Артем Жога надеется на поддержку жителей Урала

Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога поделился, что с огромной честью и ответственностью приступает к выполнению задач, возложенных Владимиром Путиным. В работе он будет опираться на опыт военной службы и руководства Народным советом Донецкой Народной Республики. Об этом Артем Жога рассказал в своем телеграм-канале.

Также полпред подчеркнул, что работа с губернаторами и главами муниципалитетов Урала будет эффективной. По его словам, он уже познакомился с уральским радушием.

«Рассчитываю на поддержку всей огромной команды и жителей Уральского федерального округа», — написал в своем канале Артем Жога.

Также в работе новый полпред будет использовать опыт и знания друзей и коллег — участников президентской программы «Время героев», а также участников СВО, коллег-депутатов Донбасса.