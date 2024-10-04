Новый полпред президента по УрФО в ближайшее время посетит Челябинскую область

В его ближайших планах знакомство с округом

Полпред планирует познакомиться с промышленным комплексом, с людьми и вникнуть в работу. Об этом он сообщил на первой встрече с главами регионов Уральского федерального округа, передает пресс-служба правительства Челябинской области.



«Для меня большая честь — служить России на посту полномочного представителя президента. Уральский федеральный округ — это сильные, экономически развитые регионы. Моя ключевая задача — помогать сохранять и приумножать их благосостояние. Буду прилагать максимальные усилия для работы, для развития регионов — ради нашей общей Победы и на благо нашей Родины», — подчеркнул Артем Жога.

Врио секретаря генсовета Владимир Якушев считает, что при Артеме Жоге УрФО продолжит поступательное развитие.

Алексей Текслер отметил, что опыт и патриотический настрой нового полномочного представителя помогут решить все задачи, поставленные президентом.

«Сегодня мы обсуждали задачи, которые стоят перед всеми нами. В первую очередь это работа всех регионов Уральского федерального округа во имя победы в специальной военной операции и, конечно, выполнение поручений президента, развитие регионов, реализация национальных проектов», — сказал губернатор.

Автор: Ксения Рындина

