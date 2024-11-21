Новый мэр Челябинска облагородит Кировку

Новый проект находится в разработке

На встрече с журналистами 21 ноября Алексей Лошкин сообщил, что проект по облагораживанию пешеходной Кировки находится в разработке. Идею светового потолка мэр назвал удачной, но дальше все пошло не так, по его словам.

«В какой-то момент что-то пошло не так. Установили дополнительные сооружения, которые удерживают эту гирлянду, построили ящики, которые жители используют как сиденья. Сделаем из этих ящиков полноценные лавочки», — сказал Алексей Лошкин.

Мэр сообщил, что проект благоустройства Кировки находится на стадии согласования. Он с ним уже ознакомился.