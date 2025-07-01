Новый лазер Челябинского онкоцентра позволяет малотравматично лечить рак мочевого пузыря

Теперь по полису ОМС пациентам доступны две щадящие методики удаления опухолей

Челябинский онкоцентр получил новое оборудование для лечения рака мочевого пузыря. В арсенале врачей онкоурологического отделения появился премиальный тулиевый волоконный лазер Urolase+ Premium, который приобретен за счет средств областного Минздрава и позволит обеспечить малотравматичное хирургическое вмешательство.

«Раньше для лечения мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря мы использовали биполярную трансуретральную резекцию мочевого пузыря. С учетом наличия эндоскопического оборудования новый смарт-аппарат позволит удалять опухоли мочевого пузыря, лоханки мочевого пузыря и мочеточников по методике En-bloc (единым блоком) без риска перфорации органа. При необходимости мы можем использовать лазер для литотрипсии — дробления и удаления камней», — рассказал завотделением, кандидат медицинских наук Евгений Киприянов.

В большинстве случаев операция проводится под спиномозговой анестезией, пациент во время вмешательства находится в сознании.

Электро- и лазерная резекции не заменяют, а дополняют друг друга. Выбор технологии зависит от расположения опухоли. В ряде случаев хирургическое лечение предполагает одновременное использование обеих методик за одну операцию.

По словам главврача ЧОКЦОиЯМ, главного внештатного онколога Минздрава региона, кандидата медицинских наук Андрея Лукина, трансуретральная En-bloc-резекция на сегодня самый современный малоинвазивный метод оперативного лечения злокачественных новообразований мочевого пузыря и верхних мочевых путей на ранних стадиях:

«Ежегодно отделение онкоурологии проводит больше 300 операций по поводу данного заболевания, и новый лазер станет отличным помощником для наших врачей».

В структуре онкоурологической патологии Челябинской области рак мочевого пузыря занимает 3‑е место после опухолей предстательной железы и почек.