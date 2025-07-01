Челябинский онкоцентр получил новое оборудование для лечения рака мочевого пузыря. В арсенале врачей онкоурологического отделения появился премиальный тулиевый волоконный лазер Urolase+ Premium, который приобретен за счет средств областного Минздрава и позволит обеспечить малотравматичное хирургическое вмешательство.
«Раньше для лечения мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря мы использовали биполярную трансуретральную резекцию мочевого пузыря. С учетом наличия эндоскопического оборудования новый смарт-аппарат позволит удалять опухоли мочевого пузыря, лоханки мочевого пузыря и мочеточников по методике En-bloc (единым блоком) без риска перфорации органа. При необходимости мы можем использовать лазер для литотрипсии — дробления и удаления камней», — рассказал завотделением, кандидат медицинских наук Евгений Киприянов.
В большинстве случаев операция проводится под спиномозговой анестезией, пациент во время вмешательства находится в сознании.
Электро- и лазерная резекции не заменяют, а дополняют друг друга. Выбор технологии зависит от расположения опухоли. В ряде случаев хирургическое лечение предполагает одновременное использование обеих методик за одну операцию.
По словам главврача ЧОКЦОиЯМ, главного внештатного онколога Минздрава региона, кандидата медицинских наук Андрея Лукина, трансуретральная En-bloc-резекция на сегодня самый современный малоинвазивный метод оперативного лечения злокачественных новообразований мочевого пузыря и верхних мочевых путей на ранних стадиях:
«Ежегодно отделение онкоурологии проводит больше 300 операций по поводу данного заболевания, и новый лазер станет отличным помощником для наших врачей».
В структуре онкоурологической патологии Челябинской области рак мочевого пузыря занимает 3‑е место после опухолей предстательной железы и почек.