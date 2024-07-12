Новый корпус Увельской школы № 1 должен заработать в начале 2025 года

Ввод здания в эксплуатацию позволит ликвидировать вторую смену

Образовательный процесс в новом корпусе Увельской школы № 1 должен стартовать в январе 2025 года. Такое поручение губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал в ходе визита в муниципалитет в пятницу, 12 июля.

Напомним, строительство трехэтажного корпуса на 300 мест началось в 2022 году в рамках госпрограмм «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях» и «Развитие образования в Челябинской области».

Планируется, что в трехэтажном здании будут обучаться ученики начальной школы с первого по третий класс. Максимальная наполняемость классов составит 24 человека.

Важно, что занятия в школе будут идти в одну смену.

«Новый корпус школы № 1 позволит нам решить проблему второй смены. Кроме того, мы увеличим количество детей, которые занимаются допобразованием после школы», — отметил, в частности, глава региона.

Губернатора проинформировали, что сдать объект планируется в конце текущего года. Сейчас на объекте завершаются кладочные работы, монтаж наружных и внутренних сетей инженерной инфраструктуры, устройство кровли. Ведется закупка оборудования.

«Необходимо своевременно получить лицензию на образовательную деятельность, чтобы после зимних каникул дети смогли пойти в новую школу. Если завершить работы в середине ноября, это можно сделать, задержки быть не должно», — акцентировал Алексей Текслер.