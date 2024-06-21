Новый корпус ЧОДКБ: место, где маленькие пациенты будут проходить большие испытания

В больнице рассказали, в каких условиях здесь скоро будут лечить детей

В Челябинске стартовало строительство с нуля нового хирургического корпуса областной детской больницы. Ожидается, что там не только будут использоваться новейшие технологии, но и будут созданы условия повышенной комфортности для пациентов.

В больнице детям важно чувствовать комфорт и защиту. Поэтому большое значение имеет атмосфера, в которой будут находиться пациенты, и комфорт палат. Какими они будут, рассказала главный врач ЧОДКБ Галина Киреева.

«В основном палаты будут одноместными, площадью более 20 квадратных метров. С точки зрения медицины это не только комфортные условия, а ключ к более быстрой и полноценной реабилитации. В первую очередь это снижение риска распространения инфекций, что особенно важно для детей с ослабленным иммунитетом. Кроме того, для восстановления маленьким пациентам, особенно грудничкам, необходим сон без помех, и такие палаты обеспечат тишину и отдых без лишних раздражителей», — подчеркивает она.

Совместное пребывание с родителями — еще один залог успешного выздоровления, добавляют врачи. Большая комфортная отдельная палата позволит родителям спокойно кормить, переодевать ребенка, разговаривать и играть с ним, не стесняясь присутствия других пациентов.

«В палате можно организовать игровую зону, что способствует психологической стабильности пациента, создает ощущение дома. Можно даже сказать, что палата — это небольшая квартира», — рассказывает Галина Киреева.

Новые палаты — это и новый уровень скорости: врачи или медсестры быстро придут на помощь, если она понадобится, ведь палаты будут оборудованы индивидуальными кнопками вызова.

«Некоторые медицинские манипуляции можно будет проводить прямо в палате», — добавила главный врач ЧОДКБ.

Уникальность нового хирургического корпуса ранее отметил и главный нейрохирург России во время своего визита в Челябинск.

Анжела Кабатчикова