В Копейске Челябинской области с 9 января запустят новый кольцевой автобусный маршрут № 8, который будет следовать от Автовокзала до ЭТС и снова на Автовокзал. Как сообщили в пресс-службе ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобусы будут ходить только по будням.

В прямом направлении автобус будет следовать по улице Сутягина, проспекту Победы, улицам Хохрякова, Талалихина, Пухлякова, Энергетиков, Обухова, Калинина, Федячкина, Кирова, Калинина, Темника, Коммунистический проспект, проспект Победы, Сутягина. В обратном направлении — по маршруту Сутягина, проспект Победы, Коммунистический проспект, Темника, Калинина, Кирова, Федячкина, Калинина, Обухова, Энергетиков, Пухлякова, Талалихина, Хохрякова, проспект Победы, Сутягина.

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«Маршрут будут обслуживать два автобуса малого класса. Автобусы будут ходить только по будням каждые 30 минут»,— уточнили в ведомстве.

Первый рейс по Хохрякова от Автовокзала будет отправляться в 7:35, от ЭТС — в 7:45. Последний рейс по Хохрякова от Автовокзала — в 18:48, от ЭТС — в 19:30.

Первый рейс от Автовокзала по улице Темника запланирован на 7:25, от ЭТС — в 7:47. Последний рейс по Темника от Автовокзала — в 19:10, от ЭТС — в 19:00.

Фото в тексте: пресс-служба ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области»