Новый кольцевой автобусный маршрут запустят в Копейске в январе-2023

Транспорт будет следовать по будням каждые полчаса

В Копейске Челябинской области с 9 января запустят новый кольцевой автобусный маршрут № 8, который будет следовать от Автовокзала до ЭТС и снова на Автовокзал. Как сообщили в пресс-службе ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобусы будут ходить только по будням.

В прямом направлении автобус будет следовать по улице Сутягина, проспекту Победы, улицам Хохрякова, Талалихина, Пухлякова, Энергетиков, Обухова, Калинина, Федячкина, Кирова, Калинина, Темника, Коммунистический проспект, проспект Победы, Сутягина. В обратном направлении — по маршруту Сутягина, проспект Победы, Коммунистический проспект, Темника, Калинина, Кирова, Федячкина, Калинина, Обухова, Энергетиков, Пухлякова, Талалихина, Хохрякова, проспект Победы, Сутягина.





«Маршрут будут обслуживать два автобуса малого класса. Автобусы будут ходить только по будням каждые 30 минут»,— уточнили в ведомстве.

Первый рейс по Хохрякова от Автовокзала будет отправляться в 7:35, от ЭТС — в 7:45. Последний рейс по Хохрякова от Автовокзала — в 18:48, от ЭТС — в 19:30.

Первый рейс от Автовокзала по улице Темника запланирован на 7:25, от ЭТС — в 7:47. Последний рейс по Темника от Автовокзала — в 19:10, от ЭТС — в 19:00.

Фото в тексте: пресс-служба ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области»