Новый храм появится в Тракторозаводском районе Челябинска

Он посвящен святому, которому молятся об успехах в учебе

В Челябинске началось строительство храма в честь пророка Божия Наума — Наума Грамотника, как называли его в народе. Освящение места будущей церкви совершил клирик храма святителя Василия Великого протоиерей Игорь Бобырев, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

Новый храм строится рядом с лицеем № 120. Пророк Наум считается покровителем учащихся, поэтому верующие смогут молиться здесь об успехах в учебе, понимании наук и способностях к обучению.

Приход уже сформирован из жителей близлежащих домов на улице Бажова. Настоятелем строящегося храма назначен отец Игорь.

Автор: Екатерина Распопова