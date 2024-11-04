Новый каток в челябинском парке Гагарина вместит до 250 человек

Его украсят праздничной иллюминацией

Администрация ЦПКиО имени Гагарина в Челябинске объявила аукцион на строительство ледового катка. Подрядчику предстоит не только смонтировать каток, но и установить музыкальный комплекс, и оборудовать праздничную иллюминацию с элементами светового шоу. Открыть каток планируют в конце декабря 2024 года, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Новый каток расположится на пешеходной аллее вдоль площадки «Гулливер», начиная от площади с фонтаном в сторону бора. Изначально его планировали разместить возле площадки, однако перепад высот там составляет 1,5 метра, и построить каток технически невозможно.

Площадь катка на аллее составит 2700 квадратных метров. Одновременно там смогут находиться до 250 человек. Строить каток будут по той же технологии, что и каток в парке имени Терешковой: работать он будет даже при небольших плюсовых температурах.

Начальная максимальная цена контракта — 57,9 миллиона рублей.