Новый год остается главным семейным праздником россиян в 2025 году

Об этом сообщили на конференции «Трансформация реальности»

В 2025 году главным семейным праздником у россиян остается Новый год. Об этом на конференции «Трансформация реальности» в Челябинске сообщил доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Санкт-Петербургского государственного института культуры Валерий Кудашов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Также в топе сохраняются день рождения, 8 Марта и День Победы. Закрывает рейтинг самых семейных праздников православная Пасха.

По словам Валерия Кудашова, чтобы люди приняли торжество, у него должны быть канун, застолье или блюдо, с которым ассоциируется день, песни, танец и игра. Причем эти элементы могут принимать разные формы: танец может предстать в виде любых ритмических движений, как крестный ход или шествие Бессмертного полка, а игра может быть военной реконструкцией или переодеванием в счастливые цвета на Новый год.