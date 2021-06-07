Новый генеральный план Челябинска 15 июня представят на общественных слушаниях

Принятие документа затянулось почти на год

Во вторник, 15 июня, в 15 часов в кинотеатре Пушкина запланированы публичные слушания по генеральному плану Челябинска. Уже сейчас около 400 активных жителей записались для участия в обсуждениях. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 7 июня сообщил председатель гордумы Челябинска Андрей Шмидт.

«Завтра у нас [в гордуме] предстоит важнейшее обсуждение проекта генерального плана Челябинска. Состоится расширенное заседание комиссии по городскому хозяйству и градостроительству. Планируем подключение подрядной организации „Гипрогор“, которая даст пояснения по проекту. На сегодняшний день уже сформировано порядка 15 предложений от депутатского корпуса по дополнительным работам, если удастся учесть их при дальнейшей разработке генерального плана, чтобы в четвертом квартале этого года этот документ мы уже приняли», — отметил Андрей Шмидт.

На публичные обсуждения проект генплана представят 15 июня. В работе гордумы Челябинска также документ по стратегии социально-экономического развития Челябинска.

«Нужно обязательно учесть мнение всех жителей при разработке генплана города. А если не учитываем, значит, мы должны мотивированно их отклонить, чтобы жители понимали, почему тот или иной вопрос не нашел отражения как в стратегии социально-экономического развития, так и в генплане», — подчеркнула глава Челябинска Наталья Котова.

Сегодня работы в городе проводятся на основе генерального плана Челябинска 2003 года. Новый документ должны были принять в 2020 году, но к нему было много претензий, в том числе со стороны горожан.

С 2017 года начался сбор информации для разработки стратегии развития градостроительного направления в городе. Проект важного документа направлен в Челябинскую думу для ознакомления. Народные избранники одобрили основную концепцию градостроительного направления развития города: не за счет расширения границ, а за счет освоения уже существующего внутригородского пространства, которое будет рационально освоено.