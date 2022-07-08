Новый ФОК в Верхнеуральском районе сдадут с задержкой на год

Пауза возникла из‑за необходимости изменить проект

В поселке Межозерном Верхнеуральского района продолжилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, остановленное в прошлом году из-за отсутствия необходимых стройматериалов. Как рассказали ИА «Первое областное» в местной администрации, летом работы возобновились по измененному проекту. Новый срок сдачи — ноябрь 2022 года.

По словам начальника районного управления инженерного обеспечения и строительства Юлии Максимовой, первоначально ФОК планировалось сдать в ноябре 2021 года.

«Строители успели залить фундамент, подвести коммуникации и сделать благоустройство. Однако потом выяснилось, что предусмотренные проектом металлоконструкции, необходимые для возведения здания, больше не производятся», — пояснила собеседница информагентства.

Проект отправили на корректировку, а строительство остановили, не достроив более 21 млн рублей из 28,6 млн, выделенных по региональной программе «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области».

Кроме того, из-за удорожания стройматериалов возросла и стоимость объекта. Для продолжения работ в 2022 году Верхнеуральскому району направили 33 млн рублей. Таким образом, ФОК в Межозерном обойдется региональному бюджету более чем в 40 млн рублей.

Работы по новому проекту возобновились летом. Рабочие завершили монтаж металлоконструкций и приступили к заливке пола. Завершить работы и открыть ФОК планируют к ноябрю.

Новый спортивный объект позволит жителям поселка круглый год заниматься аэробикой, тхэквондо, футболом, волейболом и баскетболом. В здании предусмотрены душевые и кабинеты для тренеров. По словам главы Межозерного городского поселения Вадима Хакимьянова, в планах также — обустроить рядом с ФОКом памп-трек (велосипедную трассу, имитирующую пересеченную местность) и площадку для занятий тяжелой атлетикой.