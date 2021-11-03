Новый ФОК в Копейске возглавит известный боксер Андрей Шкаликов

Строительство комплекса планируют завершить в декабре 2021 года

Строящийся в Копейске физкультурно-оздоровительный комплекс возглавит известный боксер, двукратный чемпион Европы Андрей Шкаликов. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе администрации Копейска.

«В ходе финального этапа традиционного турнира по боксу памяти погибших шахтеров и горноспасателей, состоявшегося 30 октября, глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик предложил возглавить новый ФОК боксеру, двукратному чемпиону Европы Андрею Шкаликову»,— сообщили в мэрии.

Андрей Шкаликов родился в Копейске и заниматься боксом начал уже в 15 лет в родном городе. Уже в 18 лет он выполнил норматив мастера спорта СССР, в ноябре 1991 года стал чемпионом СССР. В последующие годы Шкаликов завоевывал звания чемпиона России, Восточноевропейского бюро и Европы. Свою карьеру боксер закончил в 35 лет.

Напомним, 29 октября в Копейске состоялась закладка новой аллеи на территории строящегося ФОКа, которая будет посвящена великим тренерам по боксу. В посадке деревьев приняли участие Андрей Шкаликов, Петр Галкин и другие известные спортсмены.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Борьбы, 28 планируют завершить в декабре 2021 года. ФОК рассчитан на проведение тренировок и соревнований по восьми видам спорта.