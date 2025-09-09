Новый физкультурно-оздоровительный комплекс МГТУ имени Носова начал работать в Магнитогорске

Здесь есть бассейн и несколько спортивных полей

В Магнитогорском государственном техническом университете имени Носова состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Университетский» с плавательным бассейном. Сегодня здесь побывал губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В новом ФОКе есть плавательный бассейн с шестью 25-метровыми дорожками, два мини-футбольных поля, совмещенная баскетбольная и волейбольная площадка, теннисный корт, воркаут-площадка и 400-метровая беговая дорожка. Комплекс полностью адаптирован для маломобильных групп населения.

«Я очень рад, что здесь, в университете, каждый год происходят значимые и важные изменения, которые дают новые возможности студентам. Это всегда командная работа: это участие региона, ПАО „ММК“, министерства образования и науки вместе с университетом. А этот проект еще и партийный — „Единой России“. Кроме такого замечательного объекта, как бассейн с полноценными шестью дорожками, в этом году отремонтировали универсальный спортивный зал. При университете сделаны новые аудитории с помощью комбината. Президент одобрил строительство нового научно-инновационного центра. Мы в этом году в рамках региональной программы также открыли здесь молодежную лабораторию. И это по-настоящему здорово, я очень рад, что появляются такие важные инфраструктурные объекты», — подчеркнул Алексей Текслер.

Посещать новый комплекс смогут все жители города.